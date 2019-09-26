26 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 20:00:14
Heykeltıraş sevgili
Oyuncu Nilperi Şahinkaya önceki akşam Bebek’teydi.
Heykeltıraş olduğu öğrenilen sevgilisi Emre Yusufi’yle yürüyüş yaptığı sırada ilk kez görüntülenen Şahinkaya, 4 aydır birlikte olduklarını belirterek “Çok mutluyuz” diye konuştu.
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