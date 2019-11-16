16 Kasım 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 00:20:00
Heyecan dorukta
Milli futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, annesi Güler Doğan'la birlikte İstinye'de objektiflere takıldı.
Öğle saatlerinde alışveriş merkezine giden anne kız muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmadı. İkinci çocuğuna 5 haftalık hamile olmanın heyecanını yaşayan Aslıhan Doğan, muhabirlerin hayırlı olsun dileklerine teşekkür ederken, başka soru almadan hızlı adımlarla oradan uzaklaştı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT