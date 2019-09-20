20 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 22:13:56
Heyecan dorukta
Bu akşamdan itibaren Harbiye Açıkhava’da üst üste altı konser verecek olan Megastar Tarkan sosyal medya hesabından tbt yaptı.
“ Geri sayım başladı. Bende heyecan dorukta, siz hazır mısınız?” yazarak fotoğrafını paylaşan Tarkan’a sevenleri “Hazırız” yazarak yorum yağmuruna tuttu.
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