Hesabımı Miray'a verdim

Törende bir ara elinde fotoğraf makinesiyle ödül alanların fotoğraflarını çeken Aka’nın fotoğrafçılığa merakı olduğu anlaşıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, 2,5 yıldır aşk yaşadığı Miray Daner’le geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Ayrılığın ardından Kubilay Aka’nın yine oyuncu Hilal Altınbilek'le ortaya çıkan fotoğrafları ihanet iddialarını beraberinde getirmişti. Konuyla ilgili sorulara cevap vermek istemeyen oyuncu “ Ben gerekli açıklamayı muhattabına yaptım. O yüzden konuşmanın anlamı yok!” dedi.