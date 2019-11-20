Hesabı çalındı, 3 bin 800 videosu silindi! Hacker yardımı lazım

Yaşadığı hırsızlık konusunda hacker'lardan yardım isteyen Erken; 3 bin 800 videosunun silindiğini açıkladı. Erken “Bu kadar tehlike altında mıyız biz” diyerek kullandığı telefon markasını da suçladı. Erken açıklamasında “Her şeyimiz bu hesaba bağlı. Şu an hepimiz tehlikedeyiz. Bu kişinin kim olduğunu bana bildirmenizi istiyorum. Videolarımı geri istiyorum. Bu şerefsizlik bu kadar kolay mı? Çok şükür yanlış bir şeyim yok ama bunun hesabını vereceksiniz” diyerek isyan etti.