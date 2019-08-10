10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:40:59 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:44:50
Hercai dizisinin yıldız oyuncusu Ebru Şahin'den tatil pozu
Hercai’ dizisinin başarılı oyuncusu Ebru Şahin, Phuket tatiline çıktı.
'Hercai'nin başarılı oyuncusu Ebru Şahin'in Phuket tatili tam gaz sürüyor. Geçtiğimiz hafta soluğu egzotik adada alan güzel oyuncu, önceki gün de şehri keşfe çıktı.
ŞAHIN, dostlarıyla tapınakları ziyaret edip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ay sonunda Mardin'e giderek dizi çekimlerine katılacak olan ünlü oyuncu, Tayland'daki renkli tatilde de enerji depolayıp stres attı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT