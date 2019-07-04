04 Temmuz 2019 10:52 | Perşembe
"Hercai'nin Miran"ı Akın Akınözü, vatani görevini tamamladı!
'Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü, vatani görevini tamamladı. Ay başında bedelli askerlik için İzmir'deki birliğine teslim olan oyuncu, önceki gün terhis oldu. Yakışıklı oyuncuyu yemin töreninde ailesi de yalnız bırakmadı.
Oyuncu, şehre döner dönmez City’s'de alışverişe çıktı. Acelesi olduğu için kendisine yöneltilen soruları yanıtlamaktan kaçınan Akınözü, "Askerlik güzel geçti. Çok acil işim var. Kusura bakmayın gitmem lazım" diyerek hızlı adımlarla gözden kayboldu.
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