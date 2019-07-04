Oyuncu, şehre döner dönmez City’s'de alışverişe çıktı. Acelesi olduğu için kendisine yöneltilen soruları yanıtlamaktan kaçınan Akınözü, "Askerlik güzel geçti. Çok acil işim var. Kusura bakmayın gitmem lazım" diyerek hızlı adımlarla gözden kayboldu.