04 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 21:00:38
Hercai dizisinin Melike'si Aslı Samat 98 kilo verdi, rolü kaptı
Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrol oynadığı Hercai dizisinde Melike karakterine hayat veren Aslı Samat, 6 yılda 173'ten 75 kiloya düştü.
Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrol oynadığı Hercai dizisinde Melike karakterine hayat veren Aslı Samat, ''Sabah kalkıyordum pizzayla kahvaltı yapıyordum. Hiçbir şey yoksa bile makarna yiyordum'' dedi.
Genç oyuncu, değişim sayesinde Hercai'de önemli bir rol kaptığını dile getirerek “98 kilo verdim. 100 kilo vermiş olmak istiyorum ama o son ikiyi hala veremedim. Şu an 75 kiloyum” şeklinde konuştu.
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