Hercai dizisinde Reyyan karakterini canlandıran yıldız oyuncu Ebru Şahin'in yeni imajı görenleri şaşırttı!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, dizisinin sezon finali yapmasıyla imaj değiştirdi. Oyuncu uzun ve doğal dalgalı kullandığı saçlarını kıvırcık model olarak kullanmaya başladı.

ÖDÜL ALDI

Güzel oyuncu Ebru Şahin, dün akşam düzenlenen Lider Marka Ödülleri törenine katıldı. Törene siyah uzun elbisesiyle katılan Şahin, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık oldu. Ödülünü alan güzel oyuncu güzelliğiyle de büyüledi.

YENİ İMAJI ŞAŞIRTTI

Dizide uzun saçlarını dalgalı kullanan güzel oyuncu, dizinin sezon finali yapmasıyla yeni filmi için kamera karşısına geçti. Oyuncu, film içinde bir imaj değişikliğine giderek afro diye bilinen kıvırcık model olarak kullanmaya başladı. Öte yandan oyuncunun bronz teni ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte güzel oyuncunun yeni imajı:









EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol almıştır. Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.

Ebru Şahin’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)

2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)

2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)