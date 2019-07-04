04 Temmuz 2019 08:00 | Perşembe
Her zaman sade
Burcu Esmersoy, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı.
Makyajsız ve doğal haliyle fotoğraf çekilmekten hiçbir zaman rahatsız olmayan deneyimli sunucu şık kıyafeti ve bakımlı haliyle görenlerden tam not aldı.
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