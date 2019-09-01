Her paylaşımı 35 bin lira

Genç fenomen, Instagram’dan kazandığı parayla kendi giyim markasını çıkarmak için hazırlık yapıyor.

ABD’nin Miami kentinde yaşayan 23 yaşındaki Alexa Dellanos, eski mesleği gazeteciliği bırakıp fenomen oldu. Erkek arkadaşıyla dünyayı dolaşarak para kazanan genç fenomen, yaptığı paylaşım başına ortalama 6 bin dolar (35 bin TL) alıyor. Sosyal medya hesabı sayesinde yılda 65 bin dolar (yaklaşık 380 bin lira) gelir elde eden Dellanos, “Bu kadar para kazanabileceğimi hiç düşünmemiştim. Eski mesleğimin neredeyse 3 katı para kazanıyorum” dedi.



