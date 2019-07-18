18 Temmuz 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:01:26
Her gün 3 saat konuşuyor
Yemek programıyla televizyon ekranlarına yeniden dönüş yapmaya hazırlanan Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman’la günde 3 saat telefonla konuştuğunu itiraf etti.
Önceki gün sosyal medya hesabında bir video paylaşan Sayan, “Bu video sabah çekildi Safiye Soyman yüzünden şimdi paylaşabildim, çünkü bir telefon konuşmamız 3 saat sürdüğü için” notuyla sitem etti.
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