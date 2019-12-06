Sigorta karşılamıyor! Her ay 150 bin TL ödüyor!

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu iyiye gidiyor. TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında, 62 yaşındaki şovmenin sağlık durumuyla ilgili ayrıntılar paylaşıldı.

Programın yorumcularından Seray Sever, Mehmet Ali Erbil'in artık sigortasının işlemediğini ve ayda hastaneye 100-150 bin lira para ödediğini belirtti. Ünlü sunucu, "Geçen hafta ziyarete gittim. 2-3 gün hiç yemek yiyememiş. Ben gittiğimde hapur hupur yemek yiyordu. 'Şimdi döner gelecek' diyordu, toparlamıştı. Bu arada artık sigortası da işlemiyor, sigortası bir önceki hastalığında geçerliymiş. Ayda 100-150 bin TL ödüyor hastaneye" dedi.