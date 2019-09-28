Her an bebek müjdesi gelebilir! Aslıhan Doğan Turan'ın planında tam 4 çocuk var!
2018 yılında nikah masasına oturan Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan, oğulları 'Hamza Arda'ya kardeş düşünüyor. Ünlü çiftten her an müjdeli bir haber gelebilir.
Aslıhan Doğan Turan, 2014'te aşk yaşamaya başladığı futbolcu Arda Turan ile Mart 2018’de nikah masasına oturmuştu. Evlendiğinde hamile olan sosyetik güzel, Ekim 2018’de oğlu Hamza Arda’yı dünyaya getirmişti. Söylenenlere göre; çift kalabalık bir aile olmak istiyormuş.
'MÜJDE GELEBİLİR'
Aslıhan Doğan Turan’ın planında tam 4 çocuk daha varmış. Arda Turan da arayı fazla açmadan, oğluna kardeş düşünüyormuş. Yakınları; “Kısa süre sonra Aslıhan’dan müjde gelebilir” diyor.
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- Her an bebek müjdesi gelebilir! Aslıhan Doğan Turan'ın planında tam 4 çocuk var!
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