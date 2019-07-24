24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:03:52 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:05:57
'Hediye şarkı'da Fazıl Say haklı
Bir dönem Fazıl Say’ın solistliğini yapan Pınar Demirel, dünyaca ünlü piyanistin 12 eserinin mali haklarını kendisine devrettiğini gerekçe gösterip mahkemeye başvurdu.
Demirel, Say’ın, eserleri albümlerinde izinsiz kullandığı iddiasıyla bin 501 liralık tazminat davası açtı. Sözleşmede hangi eserin mali haklarının Pınar Demirel’e devredildiğinin açıklanmadığını belirten Fazıl Say davanın reddini istedi. 5 yıldır süren davada mahkeme, Pınar Demirel’in maddi ve manevi tazminat davasının reddine karar verdi.
(Akşam)
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