'Hediye şarkı'da Fazıl Say haklı

Demirel, Say’ın, eserleri albümlerinde izinsiz kullandığı iddiasıyla bin 501 liralık tazminat davası açtı. Sözleşmede hangi eserin mali haklarının Pınar Demirel’e devredildiğinin açıklanmadığını belirten Fazıl Say davanın reddini istedi. 5 yıldır süren davada mahkeme, Pınar Demirel’in maddi ve manevi tazminat davasının reddine karar verdi.

(Akşam)