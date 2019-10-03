Hedefinde şimdi de tiyatro var

Levent'te görüntülenen Bahadır, bir oyunu izlemeye geldiğini söyleyerek, kendisinin de tiyatro yapmayı çok istediğini söyledi. Ünlü oyuncu, “Kendinizi korumak için mi boks dersi alıyorsunuz?” şeklindeki soruya “Spor olsun diye yapıyorum. Enerjimi atıyorum” sözleriyle yanıt verdi.