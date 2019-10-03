03 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 21:13:34
Hedefinde şimdi de tiyatro var
Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yapan Gökçe Bahadır şimdi de tiyatroyla ilgilenmeye karar verdi.
Levent'te görüntülenen Bahadır, bir oyunu izlemeye geldiğini söyleyerek, kendisinin de tiyatro yapmayı çok istediğini söyledi. Ünlü oyuncu, “Kendinizi korumak için mi boks dersi alıyorsunuz?” şeklindeki soruya “Spor olsun diye yapıyorum. Enerjimi atıyorum” sözleriyle yanıt verdi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Türkiye'nin ilk üç güzeli seçildi
- Gülşen son paylaşımıyla Aleyna Tilki'ye benzetildi
- Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Guido Senia etek giydi, sosyal medya yıkıldı
- Hadise ve kardeşi Derya Açıkgöz arasındaki kriz bitmedi! Köprüleri attı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Ünal Kaplan’ının vefatı ünlü isimleri yasa boğdu