Hedefinde kim var?

Tatilde sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, son günlerde göndermeli mesajlar yayınlamaya başladı. İlk başta “Yalnızlık güzel kadınların lüks seçimidir” yazan Erken, daha sonra bu paylaşımını kaldırarak uzun bir mesaj yayınladı. “Sevdiklerine bağlı ol, ama bağımlı olma. Fedakar ol ama kendini feda etme. Dünü unutma, saplantılı kalma da. Sabret ama katlanma. Eleştir ama suçlama. İste ama ısrar etme. Ve en önemlisi hiç kimseye biat etme. Bir gün hepimizin öleceğini de asla unutma” yazan Erken’in bu paylaşımlarındaki hedefi ise merak edildi.