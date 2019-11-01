01 Kasım 2019 Cuma 21:58:03 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 21:59:02
Hazar Ergüçlü'nün Altın Portakal mutluluğu
Hazar Ergüçlü, 2 yıl önce İstanbul’da düzenlenen 'Ulusal Yarışma’da kazandığı Altın Portakal ödülünü, Antalya’da teslim aldı.
Ulusal yarışmanın kaldırılmasına karşı yönetmen Kaan Müjdeci’nin öncülüğünde, İstanbul’da 2 yıl boyunca ‘Ulusal Yarışma’ adıyla düzenlenen festivalde filmler, yönetmenler ve oyuncular seçilmeye devam etmiş, 54. Ulusal Yarışma’da Hazar Ergüçlü, ‘Kar’ filmiyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazanmıştı. Ergüçlü, ödülüne önceki akşam düzenlenen törenle 2 yıl sonra kavuşarak festival tarihindeki yerini aldı.
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