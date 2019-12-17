Hazar Ergüçlü: Onur beni çok eğlendiriyor

Menajerinin doğum günü kutlamasına katılan Ergüçlü, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sevgilisi, Onur Ünlü’nün gösterilerinde çok eğlendiğini belirten Hazar Ergüçlü, “Çok keyif alıyorum. Gösteride hep bana takılıyor” şeklinde konuştu. Sözlerine devam eden Ergüçlü, “Onur’la gayet iyiyiz. Her şey yolunda.” dedi.