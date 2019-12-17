17 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 23:23:34
Hazar Ergüçlü: Onur beni çok eğlendiriyor
Oyuncu Hazar Ergüçlü önceki akşam Cihangir’de görüntülendi.
Menajerinin doğum günü kutlamasına katılan Ergüçlü, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sevgilisi, Onur Ünlü’nün gösterilerinde çok eğlendiğini belirten Hazar Ergüçlü, “Çok keyif alıyorum. Gösteride hep bana takılıyor” şeklinde konuştu. Sözlerine devam eden Ergüçlü, “Onur’la gayet iyiyiz. Her şey yolunda.” dedi.
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