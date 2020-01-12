Hazal'ın oğluyla ilk gezisi

Hazal Kaya'nın doğum kilolarından kurtulamadığı görüldü. Ali Atay oğlunun yüzünün görülmemesi için çabaladı.Nişantaşı'nda bir mekanda yemek yiyen çift oğullarıyla çıkarken görüntülenmekten rahatsız oldu. Soruları cevapsız bırakan iki oyuncu, Fikret Ali'nin yüzünü gizlemek için büyük çaba sarfetti.