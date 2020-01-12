12 Ocak 2020 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 23:39:02
Hazal'ın oğluyla ilk gezisi
Hazal Kaya-Ali Atay çifti 19 Kasım'da dünyaya gelen oğulları Fikret Ali ile ilk kez sokağa çıktı.
Hazal Kaya'nın doğum kilolarından kurtulamadığı görüldü. Ali Atay oğlunun yüzünün görülmemesi için çabaladı.Nişantaşı'nda bir mekanda yemek yiyen çift oğullarıyla çıkarken görüntülenmekten rahatsız oldu. Soruları cevapsız bırakan iki oyuncu, Fikret Ali'nin yüzünü gizlemek için büyük çaba sarfetti.
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