25 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 22:40:13
Hazal Kaya'nın kursu işe yaramadı
İki ay önce anne olan Hazal Kaya da Filipinli bakıcı modasına uydu.
Oğlu Fikret Ali için bir süredir bakıcı arayışında olan oyuncu, deneyimli, referanslı bir bakıcıyla anlaşma sağladı. Oysa ki ünlü oyuncu hamileliğinin ilk aylarında bebek bakım kursuna gitmiş, eğitim almıştı. Oğluna en az bir yıl kendisinin bakmak istediğini dile getirmişti.
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