Hazal Kaya'nın kursu işe yaramadı

Oğlu Fikret Ali için bir süredir bakıcı arayışında olan oyuncu, deneyimli, referanslı bir bakıcıyla anlaşma sağladı. Oysa ki ünlü oyuncu hamileliğinin ilk aylarında bebek bakım kursuna gitmiş, eğitim almıştı. Oğluna en az bir yıl kendisinin bakmak istediğini dile getirmişti.