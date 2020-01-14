Hazal Kaya ve İrem Helvacıoğlu'nun takoz kardeşliği

Katıldığı bir televizyon programında bunun abartılacak bir şey olmadığını söyleyen Kaya, “Profesyonel takoz kullanıcısıyım” demişti. İrem Helvacıoğlu'nun da Hazal Kaya'yla aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı. 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu, dizinin final yapmasında aylar sonra yaptığı itirafta partneri Ulaş Tuna Astepe ile olan sahnelerinde ayağının altına takoz koyduğunu söyledi. Oyuncu, “Çekimlerde takoz kullandım. Adam 1.90. Yukarı doğru bakıyorum sürekli... Gökyüzüne bakmak gibi bir şey. Takozu daha göz göze; anlatabileceğimiz şeyleri daha gerçekçi aktarabilmek adına kullandım” dedi.