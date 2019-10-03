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03 Ekim 2019 Perşembe 11:55:49 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 11:57:38

Hazal Kaya kaç aylık hamile? Hazal Kaya ne zaman kiminle evlendi?

Hazal Kaya kaç aylık hamile? Hazal Kaya ne zaman evlendi? Hazal Kaya kiminle evli? soruları magazin gündeminde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Hamilelik görüntüleri ile gündemde olan Hazal Kaya'nın hamilelik süreci araştırılıyor. Güzel oyuncunun hayranları, Hazal Kaya'nın kaç aylık hamile olduğunu ve doğumun ne zaman olacağını merak ediyor. Hazal Kaya, Bilinçli Bebek kitabının yazarı Aletha Solter'in, İstanbul’da verdiği seminere katıldı. Kaya, organizasyonun sonunda Severek kitaplarını okuduğum bir yazar. Burada olmak beni mutlu etti dedi. Hazal Kaya ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor..

Hazal Kaya kaç aylık hamile? Hazal Kaya ne zaman evlendi? Hazal Kaya kiminle evli? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hazal Kaya, “Bilinçli Bebek” kitabının yazarı Aletha Solter'in, İstanbul’da verdiği seminere katıldı. Kaya, organizasyonun sonunda “Severek kitaplarını okuduğum bir yazar. Burada olmak beni mutlu etti” dedi. Hamilelik görüntüleri ile gündemde olan Hazal Kaya'nın hamilelik süreci araştırılıyor. Güzel oyuncunun hayranları, Hazal Kaya'nın kaç aylık hamile olduğunu ve doğumun ne zaman olacağını öğrenmek istiyor. Hazal Kaya ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

HAZAL KAYA KAÇ AYLIK HAMİLE?

Hazal Kaya, 7 aylık hamile. Kaya, bebeğini Aralık ayında kucağına alacak.

HAZAL KAYA NE ZAMAN EVLENDİ? KİMİNLE EVLİ?

Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum ve Bizim Hikaye gibi birçok dizide rol alan oyuncu Hazal Kaya, bu yıl Şubat ayında kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ali Atay ile evlenmişti. 5 yıllık beraberliklerini nikah masasına taşıyan çift, geçtiğimiz aylarda anne-baba olacaklarını duyurmuştu.

HAZAL KAYA'NIN BEBEĞİNİN ADI NE OLACAK?

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde hamile fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Kaya, paylaşımına, "Onlar bizi çekmeden ben paylaşayım dedim. Tanıştırayım; Fikret Ali" notunu düşmüştü.

HAZAL KAYA KİMDİR?

Hazal Kaya'nın tam adı Leyla Hazal Kaya'dır. 1 Ekim 1990 tarihinde Gaziantep'de doğmuştur. Annesi ve babası avukattır. İstanbul Balat'ta büyüdü. 4,5 yaşında kemana, 7 yaşında da baleye başladı. Kamera karşısına geçmesi reklam filmiyle başladı. Ekol Drama'da Ayla Algan'dan ders aldı. Sonra da "Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi"nde Ümit Çırak'tan eğitim aldı.
Hazal Kaya 7 yaşında iken anne ve babası boşanmış ve annesi ile yaşamaya başlamıştır.
Liseyi İstanbul İtalyan Lisesinde okumuştur. Okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya, Liseye devam ederken ajansa gidip oyunculuk için katalog kaydı yaptırmış ve liseye devam ederken de dizi çekimlerine başlamış. İlk işi "Cola Turka" reklam çekimleriydi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne Ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir ve halen eğitimi devam etmektedir.

2007 yılında ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı.2008 yılındaHalid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal'i canlandırmıştır. Lise ikinci sınıftayken "Genco" dizisinde Özge rolünü oynadı.

2011 yılında Show TV'de başlayan "Adını Feriha Koydum" adlı dizide baş rol oynadı. Hazal Kaya 2012-2013 sezonunda "Son Yaz Balkanlar 1912" adlı dizi ile ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Hazal Kaya, tiyatroyu dansı ve keman çalmayı seviyor. İngilizce ve İtalyanca'yı da iyi derecede biliyor.

Oynadığı Diziler:
2006 - Sıla
2006 - Taşların Sırrı
2006 - Acemi Cadı
2007 - Genco
2008 - Aşk-ı Memnu
2010 - Behzat Ç.
2011 - Adını Feriha Koydum
2012 - Son Yaz - Balkanlar 1912

Sinema filmleri :
2011 - Çalgı Çengi
2011 - Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm
2011 - Ay Büyürken Uyuyamam
2012 - Bu Son Olsun
2012 - Otostop

Reklam Filmleri:
Cola Turka
Ritmix
Nescafe
Tofita
Molped
Turkcell
Eti Burçak
Penti
Bingo

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