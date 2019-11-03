Hazal Kaya doğuma çok az bir zaman kala huzur bulmak için yogaya başladı

İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Ali Atay'ın eşi Hazal Kaya, hamileliğinin son ayına girdi. Genç oyuncu, 8 ayda 18 kilo aldı. Doktor kontrolünde sağlıklı bir hamilelik dönemi geçiren Kaya, rahat bir doğum için geçtiğimiz günlerde hamile yogasına başladı.