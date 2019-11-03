03 Kasım 2019 Pazar 12:49:16 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 13:46:29
Hazal Kaya doğuma çok az bir zaman kala huzur bulmak için yogaya başladı
Bu senenin başında oyuncu Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, rahat bir doğum için hamileliğin son ayında yogaya başladı.
İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Ali Atay'ın eşi Hazal Kaya, hamileliğinin son ayına girdi. Genç oyuncu, 8 ayda 18 kilo aldı. Doktor kontrolünde sağlıklı bir hamilelik dönemi geçiren Kaya, rahat bir doğum için geçtiğimiz günlerde hamile yogasına başladı.
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