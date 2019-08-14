14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 01:16:26
Hayvanlar için satış yapacak
Oyunculuğun yanı sıra sosyal medya fenomeni de olan Ezgi Mola, sokak hayvanları için yeni bir projeye imza attıyor.
Yüzü olduğu kozmetik markasıyla yeni bir anlaşma imzalayan Mola, ‘Ezgi’nin İyilik Mağazası’ adlı internet sitesinden satılan her kozmetik ürününün kârını Yedikule Hayvan Barınağı’na bağışlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Mola “Sizler benim nasıl bir hayvansever olduğumu biliyorsunuz. Hepinizi bu projeye destek olması için internet sitesine bekliyorum” dedi.
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