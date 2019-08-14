Hayvanlar için satış yapacak

Yüzü olduğu kozmetik markasıyla yeni bir anlaşma imzalayan Mola, ‘Ezgi’nin İyilik Mağazası’ adlı internet sitesinden satılan her kozmetik ürününün kârını Yedikule Hayvan Barınağı’na bağışlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Mola “Sizler benim nasıl bir hayvansever olduğumu biliyorsunuz. Hepinizi bu projeye destek olması için internet sitesine bekliyorum” dedi.