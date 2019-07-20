20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 01:35:29
Hayranlarıyla düet yapacak
Pop müziğin güçlü sesi Funda Arar, Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında, 3 Ağustos’ta konser verecek.
Özel hazırladığı repertuvarıyla müzik şöleni yaşatmaya hazırlanan Arar’ın bir de sürprizi olacak. Konserin ikinci yarısında seçeceği 5 hayranını sahneye davet edecek olan Arar, onlarla düet yapacak. 5 şanslı misafir, Harbiye’de Arar’la birlikte şarkı söyleyecek ve Açıkhava'nın büyülü atmosferini yaşayacak.
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