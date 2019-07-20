Hayranlarıyla düet yapacak

Özel hazırladığı repertuvarıyla müzik şöleni yaşatmaya hazırlanan Arar’ın bir de sürprizi olacak. Konserin ikinci yarısında seçeceği 5 hayranını sahneye davet edecek olan Arar, onlarla düet yapacak. 5 şanslı misafir, Harbiye’de Arar’la birlikte şarkı söyleyecek ve Açıkhava'nın büyülü atmosferini yaşayacak.