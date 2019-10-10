10 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:10:09
Hayranlarından özür diledi
Cem Belevi, sözü ve müziği kendisine ait olan 'Farkında mısın' adlı yeni teklisiyle müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Şarkının klibi için kamera karşısına geçen Cem Belevi, “Yeni şarkımız çok duygu yüklü ve uzun yıllar dinlenecek. Klipteki şok edici son için hayranlarımdan şimdiden özür dilerim’ diyerek merak uyandırdı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Arda Turan ve Mustafa Ceceli eşleriyle yemekte: 'Bu dostluğumuz herkese örnek olsun'
- Aybüke Pusat'tan samimi açıklamalar
- Samimi açıklamalar yaptı... Nebahat Çehre, Canan Karatay'dan özür diledi!
- İkbal Gürpınar'dan 48 yaş büyük biriyle evlenen Meltem Miraloğlu yorumu: Eşi Hristiyansa evliliği caiz değil!
- Yağmur Sarnıç'tan Emre Aşık'a flaş hamle! 100 Cumhuriyet altını...