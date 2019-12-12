Hayranlarına müjde: Kıll Bill 3 yolda

‘HİKâYE DAHA BİTMEDİ’: ABD’li yönetmen Quentin Tarantino’nun yönetmenliğini üstlendiği, başarılı aktris Uma Thurman’ın başrolünü üstlendiği, sinema tarihinin kült filmlerinden Kill Bill’in üçüncüsü çekilecek. Bir radyo programında konuşan Tarantino, filmin üzerinden 15 yıl geçtiğini, ancak Thurman’ın canlandırdığı Gelin karakterinin hikayesinin henüz sona ermediğini söyledi. Yeni filmde mantıksız bir macera kurgulamak istemediği için çok detaylı düşündüğünü belirten usta yönetmen, Kill Bill 3’ün, en az 3 yılda tamamlanabileceğini ifade etti.