Hayrana Can'dan fırça

İddiaya göre; son dönemde adı Aslışah Alkoçlar ile anılan yakışıklı oyuncu önceki akşam Bebek'teki bir gece kulübünde kız arkadaşıyla eğlendi. Kendisinin bir hayranı tarafından kayıt altına alındığını fark eden Can Yaman, çekim yapan kişiye müdahalede bulundu. Bağırarak hayranının telefonunu kapatmasını istedi. Görenler 'Aslışah'ın görmesinden mi çekindi?' diye düşünmeden edemedi.