Hayko Cepkin '5 bin 200 arama' davasını kazandı

Türkiye’nin önde gelen rock sanatçılarından Hayko Cepkin, 2015 yılında 3 ay boyunca 2 ayrı numaradan sürekli aranarak rahatsız edildiğini belirterek savcılığa avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılığın talebi üzerine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndan alınan raporda 34 yaşındaki Helen Y.’nin Cepkin’i tam 5 bin 200 kez aradığı tespit edildi.



Bunun üzerine Helen Y. hakkında dava açıldı. Suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle dosya Uzlaşma Bürosu’na gönderildi. Ancak Cepkin, ‘ısrarcı’ hayranıyla uzlaşmayı reddetti.



ÜST SINIRDAN CEZA

Dört yıl süren davanın son duruşması İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ünlü rockçının avukatı Deniz Abay, “Davranış olağanüstü, sıra dışı. 5 bin 200 arama var” diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.