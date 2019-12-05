05 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 22:32:25
Hayırsever Beckham
İngiliz eski futbolcu David Beckham, son aylarda dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan sosyal medya uygulaması Tik Tok'un Noel kampanyasının tanıtım yüzü olacak.
GELİRİ UNICEF’E BAĞIŞLANACAK
44 yaşındaki Beckham'ın reklam için ne kadar alacağı henüz açıklanmadı. Ancak kampanyanın Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yararına yapılacağı öğrenildi. Hayırseverliğiyle bilinen eski futbolcu, sık sık ihtiyaç sahibi çocuklar yararına yapılan etkinliklere katılıyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT