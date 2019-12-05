Hayırsever Beckham

GELİRİ UNICEF’E BAĞIŞLANACAK

44 yaşındaki Beckham'ın reklam için ne kadar alacağı henüz açıklanmadı. Ancak kampanyanın Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yararına yapılacağı öğrenildi. Hayırseverliğiyle bilinen eski futbolcu, sık sık ihtiyaç sahibi çocuklar yararına yapılan etkinliklere katılıyor.