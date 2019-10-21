21 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 21:13:19
Hayatı müzik
Aranjör Ozan Çolakoğlu’yla mutlu bir evliliği olan popçu Gülşen, önceki gece Bahçeşehir’de sahne aldı.
Siyah bir elbiseyle sevenlerinin karşısına çıkan şarkıcı, mutlu olduğunu ve yerinin sahne olduğunu söyledi. Gülşen “Bu aralar çok yoğunuz. Ozan’ın yurtdışı projeleri var, onlar için İngiltere’deyiz. Orada bir stüdyomuz var albüm işlerimizi oradan yürüteceğiz” şeklinde açıklama yaptı. Her şeyin güzel gittiğini de sözlerine ekleyen şarkıcı “ Hayatımız müzikle geçiyor” dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT