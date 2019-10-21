Hayatı müzik

Siyah bir elbiseyle sevenlerinin karşısına çıkan şarkıcı, mutlu olduğunu ve yerinin sahne olduğunu söyledi. Gülşen “Bu aralar çok yoğunuz. Ozan’ın yurtdışı projeleri var, onlar için İngiltere’deyiz. Orada bir stüdyomuz var albüm işlerimizi oradan yürüteceğiz” şeklinde açıklama yaptı. Her şeyin güzel gittiğini de sözlerine ekleyen şarkıcı “ Hayatımız müzikle geçiyor” dedi.