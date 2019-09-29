Karaca, dün de duygu yüklü satırlar paylaştı. Karaca, “Anneannemizin bize 'hayat devam ediyor, dedeniz asla üzülmemizi istemezdi' dedikten sonra anladığım tek gerçekler şunlar: Sevdiklerimize seni seviyorum demekten çekinmeyelim. Doğduk ama tek garanti, ölüm hepimizin emri. Allah sırayı şaşırtmasın. Yaşarken hiçbir duygumuzu ertelememiz gerek ” dedi. Şarkıcının bu satırları, aralarında pek çok ünlü ismin de bulunduğu takipçi tarafından beğenildi.