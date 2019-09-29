'Hayat devam ediyor'
Şarkıcı Işın Karaca, 4 gün önce dedesini kaybetmiş ve yaşadığı acıyı sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.
Karaca, dün de duygu yüklü satırlar paylaştı. Karaca, “Anneannemizin bize 'hayat devam ediyor, dedeniz asla üzülmemizi istemezdi' dedikten sonra anladığım tek gerçekler şunlar: Sevdiklerimize seni seviyorum demekten çekinmeyelim. Doğduk ama tek garanti, ölüm hepimizin emri. Allah sırayı şaşırtmasın. Yaşarken hiçbir duygumuzu ertelememiz gerek ” dedi. Şarkıcının bu satırları, aralarında pek çok ünlü ismin de bulunduğu takipçi tarafından beğenildi.
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