16 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 21:38:05
Hayalindeki gelinliği giydi
Türk sanat müziğinin sevilen seslerinden Safiye Soyman, Faik Öztürk'le birlikte Bodrum'da sahne aldı.
“Azka Yaz Konserleri” kapsamında konser veren ikili konukları “Adana'ya Gidek mi?” şarkısıyla selamladı. Daha önce 'En büyük hayalim gelinlik giymek' diyen Soyman, konserin ikinci yarısında sahneye gelinlikle çıktı. Faik Öztürk beyazlar içindeki hayat arkadaşına sarılarak, “Safiyem muradına erdi. Azka'da gelinlik giydi. Allah bana da damatlık giymek nasip etsin” sözleriyle herkesi güldürdü.
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