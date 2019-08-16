Hayalindeki gelinliği giydi

“Azka Yaz Konserleri” kapsamında konser veren ikili konukları “Adana'ya Gidek mi?” şarkısıyla selamladı. Daha önce 'En büyük hayalim gelinlik giymek' diyen Soyman, konserin ikinci yarısında sahneye gelinlikle çıktı. Faik Öztürk beyazlar içindeki hayat arkadaşına sarılarak, “Safiyem muradına erdi. Azka'da gelinlik giydi. Allah bana da damatlık giymek nasip etsin” sözleriyle herkesi güldürdü.