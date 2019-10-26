Hayalet şehirden mesaj

Arka Sokaklar dizisinde oynadığı başarılı performansla göz dolduran Gamze Özçelik, oyunculuk kariyerinin ardından münzevi bir yaşamı tercih ederek uzun süre magazin gündeminden uzaklaşmıştı. Afrika'ya yaptığı yardımlarla sosyal medyada oldukça konuşulan Gamze Özçelik, şimdilerde ise Halep'te. Sosyal medya hesabından Halep'te bulunduğu fotoğrafları paylaşan ünlü güzel, binlerce beğeni aldı.

'ŞAN ŞÖHRET GEÇİCİ'

Özçelik, fotoğraflarının altına da şu notu yazdı: “Şu gördüklerimiz bile bu dünyanın fani olduğunu bize hissettiremeseydi ne yapardık acaba? Ya duymaz olsaydı kalbimiz? Ya bize verilen şanın, şöhretin, malın, mülkün sahibi sansaydık kendimizi? Buralar zamanında zenginlerin yaşadığı bölgelermiş biliyor musunuz? Şimdi ise tam bir hayalet şehir. İyi ki ahiret var diyorsun burada. İyi ki.. Kim alırdı mazlumun öcünü? Kim zalime cezasını verirdi ahiret olmasa? İyi ki varsın Allah'ım. Kaymaktan, caymaktan sana sığınırız. Hamd sanadır. “