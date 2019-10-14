Havyar maskesi

Önceki gün yakın arkadaşı Ayşe Yıldız'ın sahibi olduğu estetik merkezine giden Sever, yüz maskesi olarak 100 gr'dan fazla havyar kullandığı maskeyi yüzüne sürdü. Sunucu “Asla yiyemem havyarı ama yüzüme sürerim” açıklamasında bulundu. Sever dünyanın en pahalı yiyeceği olarak bilinen havyarın kilosunun 2 bin ile 5 bin euro arasında olduğunu öğrenince çok şaşırdı.