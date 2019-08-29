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29 Ağustos 2019 Perşembe 07:55:00 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:25:04

Havluyla şiddete boşanma davası

Eşi Yaşar İpek’in havluyla yüzüne vurduğunu söyleyen Seren Serengil, önce uzaklaştırma kararı aldırdı, ardından da boşanma davası açtı. Ünlü şarkıcı, Bebeğimi korumak için bunu yapmak zorundaydım’ dedi.  

Ünlü sunucu Seren Serengil’le Yaşar İpek’in boşanacağı iddiaları doğru çıktı. Tüp bebek tedavisiyle hamile kalan ve riskli bir hamilelik yaşayan Serengil, eşi Yaşar İpek için uzaklaştırma kararı aldırdı. Geçtiğimiz hafta eve gelerek hamile eşine sözlü şiddet uygulayan ve evdeki eşyalara zarar veren Yaşar İpek’in hızını alamayarak Seren Serengil’in annesini telefonla arayarak tehdit ettiği de iddialar arasındaydı. Dün sabah konuyla ilgili açıklama yapan Nevin Serengil, “Yaşar, ailesinin Seren’e yaptığı zulme ve bana yaptıklarına karşı koyamadı. Oysa biz Yaşar’a her şeye rağmen kucak açtık, ancak o eşinin böyle zamanlarında saçını okşamak yerine havluyla yüzüne vurdu. Kızım karnındaki bebeğini kaybedebilirdi” dedi. Sonrasında Seren Serengil bir açıklama yaparak, boşanma davası açtığını duyurdu. Eşinin kendisine her zaman şefkatle davrandığını belirten Seren Serengil, Yaşar İpek için koruma kararı aldırmasının nedeninin karnındaki bebek olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, “O bana zarar verecek biri değil ama fevri hareketleri var, çabuk sinirleniyor, ailesinin dolduruşuna geliyor ve hırsını benden çıkarıyor. Evi de kırıp döktü, kendi gibi değil. Normalde olsa böyle hareket etmem, şu an hassas bir dönemdeyim ve bağırsa dahi tansiyonum çıkıyor. Çocuğumu kazasız belasız dünyaya getirmek istiyorum o yüzden böyle bir yola başvurdum” şeklinde açıklama yaptı.

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