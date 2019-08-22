Havansever şoföre övgü

Yoğun trafiğe aldırmadan arabasının altına giren kediyi çıkarmaya uğraşan şoför hakkında satırlar yazan Özay, tepkilere aldırmadan minik bir kedinin hayatı için uğraş veren bu adam için şu satırları yazdı: “Yarım saat önce en yoğun trafikte arabasının altına giren kediyi görünce durup, diğer arabaları korna çalmalarına aldırmadan durdurup, dakikalarca onu araba altından çıkarmaya çalışıp, en sonunda kucağına alıp arabasına bindiren beyfendi. Siz ne isterseniz olsun şu hayatta...”