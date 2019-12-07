Hastaneye servet ödüyor

Fizik tedaviye de başlayan ünlü şovmenin, tedavi gördüğü hastaneye aylık 150 bin lira ödeme yaptığı iddia edildi. Sevenleri tarafından sağlık durumu merak edilen Mehmet Ali Erbil'i geçtiğimiz günlerde ziyarete giden Seray Sever, 62 yaşındaki şovmenin artık sigortasının işlemediğini ve ayda hastaneye 100-150 bin lira para ödediğini belirtti. Güzel sunucu, “Ben gittiğimde hapur hupur yemek yiyordu. 2-3 gün hiç yemek yiyememiş. 'Şimdi döner gelecek' diyordu, toparlamıştı. Bu arada artık sigortası da işlemiyor, sigortası bir önceki hastalığında geçerliymiş. Ayda 150 bin TL ödüyor hastaneye” dedi. Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil de “Ağabeyimin fizik tedavisi devam ediyor. Diğer rehabilitasyon tedavilerinin yapılması adına hastanedeki odasına alındı” şeklinde açıklama yaptı.