Hastanede tedavi gören Arda ve Semih'e konser veren Haluk Levent yine gönülleri fethetti
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, yine gönülleri fethetmeyi başardı. Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e yılbaşı konseri veren Haluk Levent 'Kimseyi incitmeyelim' dedi.
Yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren Haluk Levent'ten yine bir örnek davranış. Ünlü şarkıcı Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan iki hayranına konser verdi. O anları 'Söz vermiştim. Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce. Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum.' notuyla paylaştı.
"Kimseyi incitmeyelim"
Paylaşımının altına gelen yorumlara da cevap veren Levent; Bazı tweet'lerde, “Diğer sanatçılar paraya para deyip yılbaşında sahne alırken Haluk Levent hastanede geçiriyor bravo” vs deniyor. Doğru değil bu. Evet, bu gece 12'den önce çocuklara gitar çaldım ama 12'den sonra ben de konser verdim. Yani ben de para kazanıyorum. Kimseyi incitmeyelim" ifadelerini kullandı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Mucize Doktor'un evlilik hazırlığındaki Ali Vefa'sı Taner Ölmez, 3 milyon TL'ye lüks bir daire aldı
- Hastanede tedavi gören Arda ve Semih'e konser veren Haluk Levent yine gönülleri fethetti
- Yeni yıl Burak Yılmaz'a da yaradı... Eski eşi İstem Atilla ile barıştı
- Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filmi için geri sayım başladı! Heyecan dorukta
- Öykü Gürman, Ceza ile düet yapmak istiyor