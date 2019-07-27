Hastane sonrası ilk yemek

Önceki gün menajeri ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Beylerbeyi’nde bir balıkçıya giderek Boğaz'a karşı yemek yiyen Erbil’in neşeli hali sevenlerini mutlu etti. Yemek sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşan arkadaşları, “Hamdolsun bu günlere” notunu düşerken, Erbil için özel diyet yemekler hazırlandığı öğrenildi.