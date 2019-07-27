27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 22:04:00
Hastane sonrası ilk yemek
Evinin banyosunda düşerek yaralanması sonrası 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, taburcu olmasının ardından normal yaşantısına geri döndü.
Önceki gün menajeri ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Beylerbeyi’nde bir balıkçıya giderek Boğaz'a karşı yemek yiyen Erbil’in neşeli hali sevenlerini mutlu etti. Yemek sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşan arkadaşları, “Hamdolsun bu günlere” notunu düşerken, Erbil için özel diyet yemekler hazırlandığı öğrenildi.
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