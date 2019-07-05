Hasretinden kilo verdi

Eşi Hüseyin Kara’nın bedelli askerlik için görevde olduğunu ve onu çok özlediğini söyleyen May, “Kısa dönem olsa da ben burada yalnız kaldım, onu çok özledim. Benim ailem, eşim herşeyim o olduğu için, 3 gün olmasına rağmen 3 kilo verdim. Ben bu tarz durumlarda çok etkileniyorum” dedi.