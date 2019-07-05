05 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:35:34
Hasretinden kilo verdi
Oyuncu Jessica May önceki akşam Etiler'de alışveriş yaparken görüntülendi.
Eşi Hüseyin Kara’nın bedelli askerlik için görevde olduğunu ve onu çok özlediğini söyleyen May, “Kısa dönem olsa da ben burada yalnız kaldım, onu çok özledim. Benim ailem, eşim herşeyim o olduğu için, 3 gün olmasına rağmen 3 kilo verdim. Ben bu tarz durumlarda çok etkileniyorum” dedi.
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