Hasan Şaş yeni aşkıyla görüntülendi

Geçen yıllarda türkücü Sevcan Orhan ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Hasan Şaş’ın yanında bu kez yeni sevgilisi vardı. Kız arkadaşıyla baş başa koyu bir sohbette olan Hasan Şaş’ın mutlu hali dikkat çekti. Bir ara gözü cep telefonuna dalan Hasan Şaş’a sevgilisinin hararetle bir şeyler anlattığı görüldü.



ELLERİYLE LİMONLU SODA HAZIRLADI

Hasan Şaş daha sonra sevgilisine elleriyle limonlu soda hazırladı. Ünlü futbolcunun kendisine özel ilgi göstermesi sevgilisini keyiflendirdi. Daha sonra Hasan Şaş etraftakilerin meraklı gözlerle baktığı sevgilisiyle balıkçıdan el ele çıktı. Ünlü futbol adamı üzerinde pembe mini bir elbise olan sevgilisinin elini hiç bırakmadı. Aracını bekleyen Hasan Şaş’ı bir ara el ele olduğu sevgilisi kenara doğru çekti. İkili bir süre daha valenin aracı getirmesini bekledi.



Hasan Şaş daha sonra kız arkadaşıyla arabasına doğru yürüdü. Valeye 50 TL uzatan şaş, bu sırada Magazin Hattı’nın muhabiri özel hayatıyla ilgili sorduğu soru üzerine ise önce şaşırdı, “Kim bu?” diye sordu, daha sonra ise gerildi. Hızla aracının gazına basan Hasan Şaş’ın yanındaki sarışın kadının kimliği merak konusu oldu.



(Kaynak: tv100.com)