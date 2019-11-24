Harika'dan iyi haber

Kaldığı odanın kirasını bile Avustralya'da yaşayan bir hayranının ödediği iddialarını yalanlayan 59 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından “Canlarım merakınızı gidermek istedim. Hakkımda çıkan haberler asılsızdır. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Teşekkürlerimle” notunu paylaştı. Ünlü sanatçı, 5 yıl önce yine bir pansiyon odasında kalmaya başlamış, kendini göğsünden vurarak intihara teşebbüs etmişti. Aynı dönemde, 24 yaş küçük eşi İbrahim Öztürk'ten de boşanan Avcı, Emirgan'daki lüks dairesini satıp devletten de yardım talebinde bulunmuştu.