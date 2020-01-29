29 Ocak 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 15:38:36
Harika bir dönüş
Babil’ dizisiyle ekranlara geri dönen Nur Fettahoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Makyajsız haliyle kameralara yansıyan Fettahoğlu, setin güzel geçtiğini anlattı.
Fettahoğlu, “Harika bir set ekibi, harika bir oyuncu kadrosuyla çalışıyoruz. Gerçekten çok severek, keyifle güzel bir proje oluşturmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar çok şükür her şey güzel gidiyor” dedi.
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