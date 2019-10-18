Harekat sonuna kadar devam etmeli

Türkiye’nin Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destekler sürüyor. Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yaparak ünlenen, geçen yıl Türkiye’ye yerleşip Müslüman olan ABD’li sanatçı Della Miles, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

ÇOCUKLARIN SEVGİ SELİYLE KARŞILAŞTI

Kendisini karşılayan kadınlarla sohbet eden ve onların yanlarında olduğunu belirten Della Miles, etrafını çeviren çocuklarla da yakından ilgilendi. Siyah İnci lakaplı şarkıcı, Türkiye’nin sivilleri hedef alan terör örgütüne karşı başlatmış olduğu harekata destek vermek için bölgeye geldiğini aktararak, kendisinin de bir anne, kız kardeş ve insanların yanında olduğunu göstermek için geldiğini söyledi. Miles, Barış Pınarı Harekatı’nın sonuna kadar devam etmesi gerektiğini ifade ederek, “Ben operasyon için, ‘lütfen durmayın yürüyün’ diyorum ve inşallah sonuna kadar devam etmeliler ve bu işi bitirmeliler. Teröristleri bu bölgeden uzaklaştırmalılar ve bu bölgeye huzur gelmeli. Sadece ben kendim için değil tüm dünyadaki insanlar buna katkıda bulunmalılar” diye konuştu.

'BİN KİLOMETRE UZAKTAN GELDİM'

Avrupa ve ABD’de yanlış bilgiler veren basını takip etmek yerine bölgeyi yerinde görmeye geldiğini aktaran Miles, “Amerikalı olarak onların yaptığı yayınlara inanmaktansa buraya geldim, gerçeği söylüyorum. Barış harekatına destek veriyorum. Bin kilometre uzaklıktan geldim, burada olmam zaten harekatı ne kadar desteklediğimi gösteriyor, kelimelere gerek yok. Gücü olan herkes gelmeli, operasyona destek vermeli, buralara huzur gelmeli” ifadelerini kullandı.