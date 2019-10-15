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15 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 23:49:56

'Harekâtı desteklemeliyiz'

Türkiye'ye yerleşip, Müslüman olan Amerikalı şarkıcı Della Miles, Masum insanların ölümüne 'hayır' demek için Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemeliyiz dedi.

MIchael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yaparak ünlenen Amerikalı şarkıcı Della Miles, Türkiye'nin Güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

'ONLAR İÇİN SAVAŞACAĞIM'

Geçen yıl Muğla'nın Dalyan ilçesine yerleşen ve Müslüman olan Siyah İnci lakaplı şarkıcı yaptığı yazılı açıklamada, harekatın masumlar için ne kadar önemli olduğunu anlattı. Miles yazdığı mektupta, “Kendimi insanlığa adamış biri olarak açgözlülük ve nefret yüzünden insanların ölmesine göz yumamam” ifadelerini kullandı. Miles, “Barış Pınarı Harekatı savaşta mağdur olmuş insanlar için. Bu insanlarla aynı havayı teneffüs ediyorum ve aldığım her nefeste bu masum anneler, çocuklar ve babalar için savaşacağım” ifadelerini kullandı.

'SÜREKLİ DU A EDİYORUM'

Barış Pınarı Harekatı'nın bölgedeki savaşı bitirmeye yönelik olduğunu belirten Miles, “Terör dünyanın en büyük problemi” dedi ve ekledi: “Dünyanın dört bir yanında yataklarımızda rahat rahat uyuyoruz, karnımız tok. Çocuklarımızı barış içinde eğlenmeleri için parka götüren bizler, masum insanların ölümüne 'hayır' demek için harekatı desteklemeliyiz. Masumları koruyanlar ve ailelerini kaybeden masumlar için dua ediyorum.”

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