17 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 19:55:01
Harbiye tek yürek
Kenan Doğulu 2019’un son Harbiye konserinde, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.
Kerki Solfej’in düzenlediği konserde, Doğulu barkovizyona yansıttığı dev Türk bayrağı önünde O’nlar A Capella grubuyla 10. Yıl Marşı’nı söyledi. “Tek dileğim; insanlığın tek yürek olup, birlik içerisinde hareket edebilmesidir” diyen popçu, elde edilen geliri de Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
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