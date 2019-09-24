Hangarda 2 gün

Konser için 42 kişilik geniş bir ekiple çalışan Arar, provaları standart bir stüdyoya sığdıramadı. Konser provalarını, orkestra ekibinden dansçılarına, ses ve ışık teknisyenlerinden stil danışmanına, kuaföründen makyözüne kadar tam kadro yapmak isteyen başarılı sanatçı, çareyi 2 gün için hangar kiralamakta buldu. Kapığıthane’de 1543 metrekarelik boş hangara Funda Arar’ın provalarını yapması için 27 Eylül konserindeki sahne ve ışık sisteminin bir benzeri kurulacak.