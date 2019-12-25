25 Aralık 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 01:21:27
Hande'yi kızdıracak görüntü
Ünlü oyuncu Hande Ataizi, 2012'de evlendiği, oğlu Aslan Leon'un babası Amerikalı Benjamin Harvey'den, Mayıs 2018'de boşandı.
Benjamin Harvey, Noel tatili için Amerika'ya gitti ve Aslan Leon'u da yanında götürdü. Baba oğul pick-up kiralayıp tura çıktılar. Harvey, Alabama yolunda 5 yaşındaki oğlunu kucağına aldı ve direksiyonu tutturup kuralları hiçe saydı.
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